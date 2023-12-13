В Екатеринбурге владелица Maserati влетела в стену на стоянке торгового центра

В Екатеринбурге женщина на дорогостоящей иномарке влетела в стену подземной стоянки. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

По данным источника, ЧП произошло на стоянке торгового центра «Алатырь». Уточняется, что во время парковки в машине начали запотевать окна, вследствие чего ухудшился обзор. В результате автомобиль Maserati въехал в стену, которая от удара разрушилась. При столкновении повреждения получила и иномарка. Теперь у роскошного авто помят капот и испорчен передний бампер. Сумма ущерба не раскрывается.

Позднее выяснилось, что за рулем машины в момент аварии находилась жена владельца одной из компаний-застройщиков «Алатыря». Вместе супруги владеют частной школой.

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