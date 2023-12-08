Найден мужчина, который оставил шприц с наркотиками в автомобиле каршеринга, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В августе 2023 года СМИ облетела история с несовершеннолетней девочкой, которая случайно укололась шприцом в автомобиле каршеринга. Выяснилось, что в шприце был мефедрон.

Полиция почти полгода искала мужчину, который оставил в автомобиле опасный предмет - им оказался 37-летний Николай Дрозд из Ставропольского края.

Уточняется, что мужчине грозит до восьми лет колонии. Дело находится на контроле у прокуратуры. Отметим, что Дрозд уже дважды был судим: в 2006 и 2019 году его обвиняли в хранении наркотических веществ.

Ранее мы писали о том, что подозреваемый в убийстве подростка в Челябинске избежал наказания. Мужчину признали невиновным, однако нашли другое преступление, но в итоге ему удалось примириться со сторонами и избежать тюремного заключения.