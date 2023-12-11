Любовники из Екатеринбурга скончались в машине во время тайного свидания, об этом пишет E1.ru.

9 декабря в одном из районов Екатеринбурга в автомобиле обнаружили тела двух человек — 23-летней Анастасии и 31-летнего Павла. Как выяснилось позже, они были любовниками. Об этом рассказал брат погибшего мужчины.

«Жена не знала про их связь, узнала только после их смерти, и это было очень печально. Они очень давно встречались периодически. Когда Павел пропал, а отец сказал, что он взял у него эту машину, у меня сразу пазл сложился», — объяснил он.

Загадочная смерть возлюбленных может крыться в неисправности старого автомобиля, который долгое время не чинили, предположил брат мужчины.

«Машина, на которой они ездили туда — отца. Отцу много раз говорили, чтобы он починил выхлопную систему. В машине при езде и при стоянке очень сильно пахло выхлопными газами. Они, видимо, не придали этому значения — и случилось горе», — рассказал он.

Следственные органы устанавливают обстоятельства происшествия. Причину смерти пары установит судмедэкспертиза.

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