25-летний молодой человек пришел с частично ампутированной кистью в травмпункт в свой день рождения

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства и детали инцидента, в результате которого 25-летний молодой человек лишился части кисти. Он сам пришел в травмпункт за помощью. До этого парень праздновал свой день рождения, передает 78.ru.

Петербуржец обратился за медицинской помощью накануне, 28 декабря. Он пришел в травмпункт, расположенный на Лесной улице. В ходе осмотра у него зафиксировали частичную ампутацию левой кисти.

При этом молодой человек находился в травматическом шоке в тяжелом состоянии. Для оказания экстренной помощи его доставили в реанимацию.

Что стало причиной случившегося, пока не сообщается. На данный момент лишь известно, что накануне житель Северной столицы отмечал свое 25-летие.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 20-летний житель Колпино попал в реанимацию. Молодому человеку потребовалась помощь после ужина с возлюбленной.