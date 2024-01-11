В Екатеринбурге в кабине экскаватора обнаружили труп 60-летнего мужчины. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МВД.

10 января стало известно о смерти 60-летнего водителя экскаватора. У мужчины резко ухудшилось состояние: он прекратил работу и наклонился на руль. Когда коллеги заметили, что ему стало плохо, то вызвали скорую помощь. Однако медики не смогли спасти жизнь водителя.

Личность умершего быстро установили: при нем имелись водительские права.

«Вызванные в срочном порядке врачи были бессильны. К месту ЧП коллеги по стройке доставили супругу, которая опознала своего мужа», — сообщили собеседники E1.ru.

По предварительным данным, смерть мужчины не носит криминальный характер. Для выяснения причины трагедии проводится судебно-медицинская экспертиза.

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