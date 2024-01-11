Россиянина с 5-летней дочкой выгнали из поезда в мороз

Екатеринбуржца с плачущей дочкой выгнали из поезда в 26-градусный мороз. Об этом сообщает издание Е1.ru со ссылкой на канал «Девять с половиной».

Россиянин привез 5-летнюю дочку в Североуральск на новогодние каникулы. По пути домой с ними произошла неприятная ситуация. Мужчину выгнали из поезда из-за того, что у него не оказалось при себе оригинала паспорта. Путешественник пытался показать проводнику документ в электронном формате, однако его попытки не увенчались успехом. Начальник поезда решила высадить мужчину и его плачущую дочь на станции Серов в 26-градусный мороз. В итоге отец и ребенок отправились домой на автобусе.

Сообщается, что по данному факту организованы «надзорные мероприятия».

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге пассажирку автобуса вытолкнули на улицу из-за неактивного валидатора. Подробности смотрите в этой статье.

Подобная ситуация произошла в Смоленской области. Там водитель высадил из автобуса женщину с тремя детьми в лесополосе.