В Петербурге женщина родила в квартире мертвого ребенка в ожидании скорой помощи

А Санкт-Петербурге 44-летняя местная жительница родила в квартире мертвого ребенка, пока ждала бригаду скорой помощи. Приехавшие на вызов медики забрали уже труп младенца. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, женщина, находясь в доме на проспекте Обуховской обороны, почувствовала, что у нее начались схватки и в связи с этим позвонила в скорую. Однако врачи не успели приехать вовремя, поэтому петербурженке пришлось рожать самостоятельно. А когда медики прибыли в квартиру, все уже закончилось.

Во время домашних родов младенец скончался. Его труп был направлен в морг для установления причины смерти. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее женщина родила на борту самолета, летевшего из Москвы в Душанбе. Помогали ей бортпроводники, один из которых работал фельдшером. Все прошло благополучно, поэтому экстренная посадка не потребовалась. Мать с новорожденным передали медикам уже в аэропорту столицы Таджикистана.