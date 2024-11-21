В Екатеринбурге участник СВО получил счет почти на 1,4 млн рублей за аренду. Об этом сообщает Telegram-канал E1.RU.

По информации источника, житель Екатеринбурга получил счет от хозяев съемного жилья через 4 года после того, как съехал. Они утверждают, что мужчина пропал с ключами от квартиры. Боец СВО, в свою очередь, заявил, что в 2020 году съехал, взяв новую квартиру в ипотеку.

В 2022 году его мобилизовали, а через некоторое время мужчина узнал, что хозяйка съемного жилья обратилась в суд и выиграла его. Теперь он должен заплатить почти 1,4 млн с учетом платы за аренду и возмещения ущерба. Защита бойца добилась отмены решения и пересмотра дела.

Хозяева квартиры не согласны с подобным исходом. Они утверждают, что восстановив доступ к недвижимости, обнаружили там вещи бойца.

«Все это свидетельствовало о том, что он там как минимум хранил свое имущество. А где он проживал — не имеет значения», — заявил представитель хозяев квартиры.

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