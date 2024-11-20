Боец СВО лишился ноги из-за бюрократии военного госпиталя

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов рассказал, что боец специальной военной операции (СВО) из города Талица потерял ногу из-за бюрократии военного госпиталя. Соответствующая публикация появилась в личном Telegram-канале депутата.

Госслужащий отметил, что российского бойца тяжело ранили в зоне спецоперации, он прошел лечение и должен был быть уволен с военной службы по состоянию здоровья. Однако из-за бюрократии в военном госпитале мужчина снова отправился на СВО, где из-за ранения остался без ноги. Уточняется, что военный по-прежнему находится в госпитале.

«Сотрудники госпиталя лишили нашего героя возможности индивидуального подхода, так как не отправили в военную часть необходимые документы. Вначале неправильно указали Ф. И. О. пациента, и бумаги „завернули“. Потом отправили их не туда — они вернулись в госпиталь, где в итоге и пролежали полгода до сентября», — поделился парламентарий.

К Иванову обратилась супруга военнослужащего. Она попросила, чтобы мужа отправили домой. Тогда депутат обратился в военную прокуратуру Балтийского флота, после чего делопроизводителей из госпиталя «взбодрили».

«Сейчас военнослужащему оформлены документы по второму ранению, проведена ВВК, установлена категория Д. Это значит, что теперь после лечения он точно поедет домой. Также заметно ускорился вопрос с протезированием, — заявил Иванов.

Помимо этого, парламентарий подчеркнул, что заметно ускорился вопрос с протезированием.

Ранее мы писали, что боец СВО из Якутии провел в окопе 17 дней и отрезал себе ногу, чтобы выжить.