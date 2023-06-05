В Екатеринбурге полуголые жители устроили массовую драку

В Екатеринбурге произошла массовая драка с участием мужчин, женщин и даже собаки. Кадры потасовки опубликовали в Телеграм-канале «Бандитский центр 18+».

По информации источника, конфликт разгорелся на пляже возле Визовского пруда. Отдыхающие в плавках и купальниках проводили досуг возле воды на солнце, но в какой-то момент они были втянуты в драку. Причины, по которым местные жители стали махать кулаками, пока неизвестны.

В городском отделении по связям со СМИ УМВД России сообщили изданию kp.ru, что на месте уже поработали сотрудники правоохранительных органов. На данный момент проводятся проверочные работы, по результатам которых будет принято решение. Выяснение обстоятельств продолжается.

Ранее в Красноярске посетитель бара избил парня, который предлагал его девушке секс за деньги. Отмечалось, что удары были нанесены и руками, и ногами, но сам 17-летний подросток после этого осознал свою ошибку и извинился за свои неосторожные слова.

Также об избиении недавно стало известно в Липецке. Там голый россиянин пытался убежать от разъяренной толпы по балконам многоэтажного здания. Однако в какой-то момент ему не удалось удержаться, и он упал прямо в руки ко злым мужчинам, которые сразу же принялись его пинать.