Посетитель бара в Красноярске жестоко избил парня, предложившего его девушке секс за деньги

У красноярского бара жестоко избили парня, который предлагал девушкам секс за деньги. Об этом сообщается в Telegram-канале «ЧП Красноярск».

Избиение произошло на проспекте Мира возле одного из заведений. Очевидцы рассказали, что одному из парней не понравилось, что интимное предложение прозвучало от 17-летнего парня в сторону его девушки. Тот решил проучить незнакомца, и начал бить его руками и ногами.

«Кому за час предлагал, дружище?» – кричал нападавший, избивая парня.

Подчеркивается, что сам пострадавший на следующий день извинился перед парнем, который его избил.

Ранее мы писали о том, что в Липецке голый мужчина убегал от разъяренной толпы по балконам, но попался и был избит. Изначально он находился в одной из квартир вместе с дамой. Однако что-то внутри апартаментов произошло, что заставило его, не надевая даже трусов, выскочить на улицу. Бегать от группы злых мужчин он решил, словно Тарзан, по балконам здания.

Еще один случай произошел в Екатеринбурге. Там мужчина избил подростка до разрыва селезенки из-за шуток про его фамилию. Инцидент произошел 24 мая. Россиянин с примечательной фамилией шел по улице, когда к нему пристали подростки и стали дразнить.