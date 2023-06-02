В Липецке голый мужчина убегал от разъяренной толпы по балконам, но попался и был избит

В Липецке местные жители 2 июня увидели необычную картину. Абсолютно голый мужчина спровоцировал погоню по балконам многоквартирного дома. Он долго пытался уйти от разъяренной толпы, но в какой-то момент сорвался с фасада и попал прямо к ней в руки. О произошедшем сообщил Телеграм-канал SHOT.

В распоряжении источника оказалось видео, на котором было запечатлено преследование обнаженного россиянина. Изначально он находился в одной из квартир вместе с дамой. Однако что-то внутри апартаментов произошло, что заставило его, не надевая даже трусов, выскочить на улицу. Убегать от группы злых мужчин он решил, словно Тарзан, по балконам здания. В одном из жилых помещений ему даже одолжили нижнее белье.

Однако, несмотря на то, что сначала все шло успешно, в какой-то момент он все-таки попался. Россиянин пытался разбить ногой окно, но вместо этого лишь упал с кондиционера, на котором стоял. Внизу его уже поджидали пожарный, разъяренные жители и полиция. Как только толпа заполучила беглеца, сразу же стала его избивать.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На данный момент неизвестно, чем вызвал гнев местных мужчина. Его передали врачам.

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