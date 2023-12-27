Петербурженка пригласила двух школьников домой «на чай» и избила нунчаками

В Санкт-Петербурге 48-летняя местная жительница избила нунчаками двух школьников у себя дома. Об этом сообщает городское Главное следственное управление СКР.

Как считает следствие, 27 декабря россиянка предложила двум младшеклассникам зайти к ней в квартиру в одном из домов, расположенных на 4-й Советской улице, чтобы согреться. Ребята согласились и отправились в жилище незнакомки, однако там женщина избила их предметом, похожим на нунчаки, угрожала ножом и распылила газ, удерживая в квартире около часа.

В результате детей доставили в больницу, у одного из них зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, гематома и ссадины. Злоумышленницу задержали, против нее возбудили уголовное дело по двум статьям – «похищение человека» и «незаконное лишение свободы». Решается вопрос об избрании ей меры пресечения

Выяснилось, что жительница Санкт-Петербурга состоит на учете в полиции в связи с ненадлежащим исполнением родительских обязанностей.

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