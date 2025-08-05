«Внезапно прихватило сердце»: в Екатеринбурге на даче внезапно умер замкомандира полка ГАИ

Подполковник полиции, зам командира полка ГАИ по Екатеринбургу Андрей Кислухин скончался во время отдыха. Об этом пишет Ura.ru.

Как сообщил изданию источник из окружения полицейского, офицер проводил отпуск на даче, когда у него «внезапно прихватило сердце».

По словам другого инсайдера, подполковник пользовался уважением у коллег, на него всегда можно было положиться в трудной ситуации или по рабочим вопросам.

«Его ставили врио командира полка, когда шеф уходил в отпуск», — рассказал второй источник агентства.

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