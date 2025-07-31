Тренер по карате устроил ДТП, чтобы скрыть убийство жены

В Свердловской области тренер по карате устроил ДТП, пытаясь скрыть убийство жены. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, авария случилась в Березовском муниципальном округе в понедельник.

Автомобиль Nissan Leaf, за рулем которого находился 41-летний мужчина, врезался в столб. В машине также была его 36-летняя жена. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили женщину без признаков жизни, тогда как ее муж выжил.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что смерть женщины наступила в результате механической асфиксии — на ее шее были следы удушения. Это исключило версию о гибели в аварии.

Мужчину задержали по подозрению в убийстве. По предварительным данным, тренер с 22-летним стажем вождения инсценировал ДТП, чтобы скрыть преступление. Мотивы убийства пока устанавливаются.

Его супруга также работала детским тренером по карате. У пары остались двое детей — старшему 10 лет. По словам знакомых, семья считалась благополучной, и произошедшее стало для них шоком. Расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что под Петербургом мужчина из ревности убил жену при сыне и спрятал тело в диване.