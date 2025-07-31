В зоне СВО погиб священник Николай Курдов, окормлявший российских бойцов

В районе спецоперации погиб настоятель Вознесенского собора, протоиерей Николай Курдов, окормлявший российских солдат. Об этом сообщает Военный отдел Московского Патриархата в своем Telegram-канале.

Как пояснили в организации, священнослужитель попал в ДТП со смертельным исходом во время окормления подразделений Вооруженных сил РФ, названных в честь православных святых. Инцидент произошел 28 июля на территории Луганской Народной Республики.

Отпевание протоиерея Курдова состоялось 31 августа в Вознесенском соборе. Затем священнослужителя похоронят на Посадском кладбище в Звенигороде.

В 2024 году Курдова по указу патриарха Кирилла наградили медалью ордена Александра Невского за «мужественное несение пастырского служения в военных условиях».

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