В Екатеринбурге мужчина ворвался в травмпункт и избил врача, зашивавшего рану

В Екатеринбурге пьяный мужчина ворвался в травмпункт и избил врача, зашивавшего рану. Об этом сообщает Telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».

По информации источника, инцидент произошел 11 октября 2023 года. Тогда мужчина около 7 часов вечера вошел в травмпункт, включил громкую музыку и стал пить из бутылки. После этого он зашел в кабинет врача, который зашивал рану, и напал на него.

Известно, что за потерпевшего вступился пожилой сотрудник. Нападавший избил и его, нанеся удары в лицо. В результате драки сотрудник учреждения получил перелом носа, ссадины и ушибы. Злоумышленник успел скрыться до приезда полиции.

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