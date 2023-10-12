Ударила по лицу и повалила на кровать: бабушка избила внучку из-за ошибок в домашнем задании
В Москве 63-летняя пенсионерка избила внучку, пока делала с ней домашнее задание.
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В Москве 63-летняя пенсионерка избила внучку, пока делала с ней домашнее задание. Бабушка разозлилась из-за того, что ребенок никак не мог выполнить упражнение. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Пожилая женщина забрала девятилетнюю внучку из школы и села вместе с ней за уроки. Она проверила выполненные ребенком задания и заметила множество ошибок. Родственницы начали ссориться, и в какой-то момент бабушка ударила девочку по лицу, а потом повалила ее на кровать и продолжила избивать.
Через некоторое время за школьницей приехала мать. Она обнаружила на лице дочери синяки и сразу же повела ее в больницу. В свою очередь, врачи передали информацию о пострадавшем ребенке стражам правопорядка.
Ранее мы писали, что в Липецкой области девушка заявила в полицию об избиении и краже мобильного телефона. Местная жительница отправилась в заброшенное здание на встречу с новым знакомым. Девушка утверждает, что на свидании они распивали алкоголь, но все, что произошло после, она помнит смутно. Позже выяснилось, что пара поехала в квартиру молодого человека и провела там около двух дней.