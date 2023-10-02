В Перми пьяная женщина избила киркой спящего друга и убежала через окно. Об этом сообщает портал Ura.ru.

Пермячка во время распития алкоголя у знакомого забила его киркой. По информации источника, мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии, избил гостью, когда та собиралась уходить. От полученных ударов потерпевшая потеряла сознание. Очнувшись, она решила отомстить обидчику. Для этого женщина взяла кирку и нанесла по спящему знакомому несколько ударов.

Испугавшись, что мужчина мертв, она выпрыгнула в окно и скрылась. Спустя некоторое время пермячка позвонила в службу спасения. Медицинские сотрудники обнаружили у местного жителя ранения груди и бедра. Травмы были квалифицированы как легкий вред здоровью.

Сотрудники полиции задержали злоумышленницу. Ее будут судить по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета в качестве оружия.

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