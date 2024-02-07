В Екатеринбурге младенец с врожденной инфекцией остался в больнице без родителей

В Екатеринбурге полуторамесячный младенец оказался в больнице без родителей. Известно, что у него диагностирована врожденная инфекция, которая ему передалась от матери. Об этом сообщает E1.ru.

По информации источника, малыш из Киргизии на данный момент находится в Областной детской клинической больнице. Его маму депортировали из России за нарушение миграционного законодательства. А отец не может быть рядом с ребенком из-за занятости на работе. Сейчас к уходу за мальчиком подключены волонтеры.

В медицинском учреждении прокомментировали ситуацию. Там заявили, что дальнейшую судьбу младенца будет решать его папа, так как он находится в городе. Именно он определит дальнейшее место пребывания сына.

Другие подробности пока не уточняются.

Ранее в Москве трехлетний мальчик умер во время ужина из-за съеденной сосиски. Как стало известно, ребенок подавился и начал задыхаться. Приехавшие на вызов медики лишь констатировали смерть.

Также недавно в Выборге трехлетний ребенок впал в кому после того, как выпил стакан водки вместо лимонада.