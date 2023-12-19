В Екатеринбурге мать держала взаперти 13-летнюю дочь в квартире с могильным крестом. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

По информации источника, девочка росла в антисанитарных условиях: у нее не было должного питания и одежды. Также она никогда не ходила в школу из-за того, что ее не отпускала мать. Почти все время потерпевшая провела в квартире, в которой находился могильный крест. Отмечается, что в помещении отсутствовало электричество.

На данный момент девочка находится в больнице, а ее мать — на лечении в специальном учреждении. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

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