Суд Петербурга приговорил к 14 годам колонии отца, который устал нянчиться и взял дочь в заложники

Суд в Петербурге приговорил к 14 годам колонии отца, который взял в заложники дочь и стрелял по полицейским. Мужчина признавался, что сделал это, устав нянчиться с детьми.

Подробности сообщает Kp.ru.

Уголовное дело рассматривалось в отношении 41-летнего ювелира из Сургута. Мужчина проживал в Петербурге с 14-летней дочерью от первого брака и новой семьей. Молодая супруга родила общего ребенка – недавно девочка пошла в сад.

Весной 2023 года мужчина отвел ее в сад и вернулся домой: после капризов ребенка был без сил. Он позвонил жене и призвал уволиться, та отказалась. Известно, что женщина работала с утра до ночи.

В показаниях мужчины следователю говорилось: «Я устал нянчиться один с детьми».

В день инцидента мужчина купил бутылку водки и еще раз попытался уговорить жену бросить работу. Они поссорились, жена перестала брать трубку.

Тогда мужчина взял ружье, дождался возвращения дочери из школы и посадил ее в ванной. Когда на место приехала полиция, он открыл огонь – стрелял через дверь. Позже он вышел к полицейским. Злоумышленник попросил у всех прощения, кроме семьи. Теперь он 14 лет проведет в колонии строгого режима.

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