В Екатеринбурге 26-летняя мать случайно убила грудничка, задушив его во сне

В Екатеринбурге молодая мать задушила во сне грудного ребенка. 26-летняя женщина легла спать с ребенком и случайно его придавила. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации источника, злого умысла у жительницы Урала не было, и все произошло непреднамеренно. Тем не менее, за убийство новорожденного россиянке теперь грозит тюремный срок. Она проходит по статье «Причинение смерти по неосторожности». Наказание – до двух лет заключения.

Уголовное дело уже было передано в суд для рассмотрения. В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев по этой ситуации.

Ранее в Подмосковье погиб пятимесячный малыш. Находясь дома, он упал с кровати, когда его мать ненадолго отвлеклась, и получил серьезную травму. Однако в больнице в состоянии ребенка не увидели никаких изменений, поэтому спокойно отпустили. А на следующий день он впал в кому.

Также смерть маленького мальчика была зафиксирована и в Волгоградской области. Восьмимесячный малыш захлебнулся в ванной, пока его 16-летняя мать спала.