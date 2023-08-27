Восьмимесячный ребенок захлебнулся насмерть в ванне, пока его 16-летняя мать спала

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели восьмимесячного ребенка в Волгоградской области. Младенца обнаружили мертвым спустя некоторое время, после того как его оставили одного в ванной, передает V1.ru.

В ходе организованной проверки стражи порядка выяснили, что сегодня утром, 27 августа, 16-летняя жительница Камышина и по совместительству мать восьмимесячного малыша принесла его в ванную комнату, чтобы искупать. Несовершеннолетняя набрала воду, поставила в нее ребенка и ушла, оставив слив открытым.

Через некоторое время юна мать уснула, а младенец по-прежнему находился в ванне. Его тело впоследствии обнаружил сожитель девушки. На место ЧП были вызваны медики из бригады скорой помощи, но к тому моменту спасти малыша уже не представлялось возможным. В предварительной причине смерти ребенка указано, что он погиб в результате механической асфиксии из-за утопления. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярске при загадочных обстоятельствах умер двухлетний ребенок. Его труп обнаружили на полу в окружении гвоздей.