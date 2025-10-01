В Екатеринбурге 12 школьников начали задыхаться в раздевалке. Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, 1 октября 2025 года пятиклассники местного лицея почувствовали массовое недомогание. Детям стало плохо, когда они зашли в раздевалку перед физкультурой, все начали задыхаться.

На данный момент ученики находятся в больнице, врачи выясняют, что случилось.

За ситуацией следит прокуратура.

