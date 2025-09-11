В Кировской области школьников в столовой накормили рисом с личинками

Учащиеся одной из школ Кировской области были неприятно удивлены во время обеда. Им подали гарнир с личинками. Фотографию еды опубликовал паблик «Реальный Кирс» во «ВКонтакте».

Сообщается, что инцидент произошел 3 сентября. Факт случившегося также подтвердил директор учебного заведения. По словам педагога, рис доставили в школу 25 августа. Все сопроводительные документы были в порядке, срок годности продукта также не вызвал подозрений.

«Продукция поставлена в запечатанных мешках. Перед приготовлением гарнира рис промывали в дуршлаге, а затем в бачке, но, к сожалению, повару в большом объеме риса маленьких белых "личинок моли" обнаружить не удалось», — рассказал директор.

Более того, после многочисленных жалоб школьников, повара столовой не прекратили подачу испорченного блюда. За это их привлекли к дисциплинарной ответственности.

Администрация школы уже направила письмо-претензию в адрес комапнии-поставщика.

