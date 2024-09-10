В ДНР 14-летняя школьница с розовыми волосами прикурила от Вечного огня и сожгла цветы, которые принесли люди к мемориалу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

По данным источника, девочка приехала из Донецка в Енакиево. Там она встретила с подругой, и они вместе пошли гулять по городу. Затем подросток захотела закурить, но не нашла зажигалку, поэтому подошла к Вечному огню и попыталась поджечь сигарету. После этого несовершеннолетние взяли цветы, лежащие у мемориала, и сожгли их.

Все свои действия девочки записывали на видео, которое распространилось в Сети. Случившимся заинтересовались сотрудники правоохранительных органов. Следственный комитет и МВД уже занялись проверкой.

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