Один пострадавший в тяжелом состоянии, женщина погибла: что известно о массированной атаке БПЛА на регионы РФ

Один из пострадавших при атаке беспилотника в Раменском находится в тяжелом состоянии. За его жизнь борются врачи. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В ночь с 9 на 10 сентября произошла массированная атака дронов ВСУ на регионы России. БПЛА были сбиты в Подольске, Люберцах, Раменском, а также перехвачены в Брянской, Курской, Тульской, Белгородской, Калужской, Воронежской, Липецкой и Орловской областях.

Обломки беспилотников в Раменском упали на жилую многоэтажку на Спортивном проезде, из-за чего начался пожар. Также дрон влетел в дом на Высоковольтной улице. Одна женщина погибла, и, предварительно, еще пятеро человек пострадали. Кадрами с места случившего делился рэпер из группы «Каспийский груз» Брутто, у которого в доме есть квартира.

По данным SHOT, один из пострадавших сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и множественными ранениями ног. В момент атаки он спал.

Ранее в Иркутской области подростки повесили и зарубили топором собаку.