В Дагестане у 11-классника остановилось сердце во время сдачи ЕГЭ

В Дагестане у 11-классника остановилось сердце во время ЕГЭ. Школьному врачу удалось спасти юношу. Об этом депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил в своем Telegram-канале.

Все произошло в Дербенте. Во время экзамена состояние выпускника резко ухудшилось и он потерял сознание. Пока на место ехала бригада медиков, первую помощь мальчику оказал школьный врач-невролог.

После этого в образовательное учреждение прибыла скорая. Врачи отвезли парня в больницу.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге мужчина избил 10-летнего мальчика и пытался насильно посадить его в машину. Местный житель разозлился из-за шумных игр детей под окнами дома. Ребенок вместе с друзьями несколько раз пробежал по подоконнику первого этажа, после чего мужчина решил его наказать.

Также ранее стало известно, что в Северной столице восьмилетнего мальчика госпитализировали с разрывом почки после падения на детской площадке.