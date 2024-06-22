Избил до гематомы и пытался затащить в машину: в Петербурге агрессивный мужчина напал на ребенка

Мужчина избил 10-летнего мальчика и пытался силой посадить его в свою машину. Инцидент произошел в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Как пояснил Telegram-каналу Mash на Мойке отец пострадавшего, мужчина рассвирепел из-за шумных игр под окнами дома на улице Катерников. Ребенок вместе с друзьями несколько раз пробежал по подоконнику первого этажа — шалость вывела из себя хозяина помещения.

Разозлившись, агрессивный сосед попытался посадить мальчика в машину, а после его ударил несколько раз. За ребенка вступилась незнакомая женщина. Она рассказала, что после случившегося нападавший дал школьнику влажные салфетки.

В результате мальчик получил гематому скулы, также у него остались ссадины на лице. Его отец незамедлительно обратился в полицию.

В отношении агрессора возбуждена проверка сразу по двум статьям: о хищении человека и незаконном лишении свободы. Нападавший в свою защиту пояснил, что мальчики несколько дней прыгали по подоконнику в то время, как в квартире находился маленький ребенок.

Ранее восьмилетний мальчик попал в реанимацию с разрывом почки после неудачного падения на детской площадке.