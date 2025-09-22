В Дагестане студентка колледжа скончалась во время урока физкультуры

В Дагестане студентка одного из колледжей умерла во время занятий по физкультуре. Об этом говорится в Telegram-канале Следственного управления СК России по региону.

В Следственном комитете республики сообщили, что трагедия произошла в городе Дербент. Стало известно, что девушка во время урока потеряла сознание. Медики пытались оказать ей первую помощь, однако спасти жизнь студентки им не удалось.

По факту ее смерти началась доследственная проверка. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

