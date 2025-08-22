Тело африканского студента, погибшего в ДТП, передали родителям спустя месяц. Об этом сообщает Ura.ru.

Тело студента Тюменского государственного университета, который погиб в ДТП 26 июля, передали его родителям в Кот-д'Ивуар. С транспортировкой помогли в Африканском союзе Тюменской области.

«Благодаря вашей поддержке, мы смогли организовать достойные проводы, наполненные теплом и уважением. Тело Этьенна доставлено на родину и вчера вечером передано его родителям в Абиджане», — сообщили в союзе.

Напомним, ДТП со студентом произошло в Тюмени — молодого человека сбила машина. Водитель, скрывшийся с места, был найден. Предварительно, студент переходил дорогу в неположенном месте. Полиция занимается расследованием дела.

