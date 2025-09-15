«Схватил за ноги и утащил под воду»: 19-летний студент колледжа погиб после нападения крокодила

В Индии молодой человек погиб после нападения крокодила. Об этом сообщает NDTV.

Трагедия произошла в штате Тамиланд в бассейне плотины Сатанур. Как сообщила полиция, 19-летний студент колледжа пас коров у реки Тенпаннаяру. По словам очевидцев, когда он зашел в воду, чтобы умыться, на него напал крокодил.

Рептилия схватила юношу за ноги и утащила под воду. Услышав его крики, местные жители бросились на помощь и попытались отпугнуть животное криками и камнями. Однако к тому времени, когда им удалось вытащить молодого человека, он уже был мертв.

«Молодой человек умер от удушья, когда крокодил схватил его за ноги и утащил под воду. Он утонул и не мог дышать», — рассказали в полиции.

Тело юноши было отправлено на вскрытие. Инцидент вызвал глубокую скорбь и панику среди жителей окрестных деревень, многие из которых зависят от реки в плане выпаса скота, рыбалки и полива повседневных.

