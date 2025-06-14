В Дагестане пассажиры катера упали за борт во время прогулки на водохранилище

В Дагестане пассажиры катера выпали за борт во время прогулки на Чиркейском водохранилище. Подробности сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Пассажиры катались на катере днем 14 июня. Из-за потери управления судно подкинуло на волне, и все, кто находились внутри, выпали за борт, уточнили в ведомстве.

Всех пассажиров доставили в больницу. Их состояние неизвестно.

Следователи осмотрели место происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Сулакском каньоне Дагестана перевернулась лодка с туристами. В результате случившегося погиб один человек.

Также мы писали, что катер с туристами из России и Казахстана загорелся на юге Таиланда. В результате случившегося один россиянин получил ожоги. Оставшиеся 30 отдыхающих в момент взрыва были в воде.