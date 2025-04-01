Катер с туристами из России и Казахстана загорелся на юге Таиланда. Об этом сообщает ТАСС.

Прогулочный катер с туристами взорвался и загорелся недалеко от острова Майтон, в результате чего один россиянин получил ожоги. Оставшиеся 30 отдыхающих в момент взрыва были в воде.

Пострадавшего доставили в местную больницу.

«Туристический катер взорвался недалеко от острова Майтон. В момент инцидента 30 туристов находились в воде, один российский турист остался на борту и получил ожоги. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. Остальные 30 туристов не пострадали и вернулись в свои отели», — сказал представитель таиландской туристической полиции.

Ранее в Таиланде 33-летний российский турист скатился с аквагорки на катере и умер. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Сочи туристы упали в море из-за лопнувшего троса на парашюте.