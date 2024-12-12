В Дагестане мужчина избил школьников из-за косого взгляда

В Кизилюртовском районе Дагестана 22-летний мужчина избил подростков в компьютерном клубе. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, сначала посетитель компьютерного клуба сделал замечание школьникам из-за шума, однако получил в ответ оскорбления. После этого, как рассказал мужчина, они якобы косо посмотрели на него.

Мужчина покинул клуб, дождался несовершеннолетних на улице, напал на них и избил. Пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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