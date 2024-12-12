Россиянка на электросамокате сбила 10-летнего ребенка и поплатилась

21-летняя жительница Ангарска сбила на электросамокате 10-летнего мальчика и получила год ограничения свободы. Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

Уточняется, что ЧП произошло 14 октября 2023 года. Россиянка, катаясь на электросамокате не выбрав безопасную скорость и нарушив правила дорожного движения, наехала на 10-летнего ребенка, который двигался по приподъездному тротуару на детском самокате.

В итоге несовершеннолетний был доставлен в больницу с серьезными травмами. В отношении девушки возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение другим участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Жительницу Ангарска приговорили к одному году ограничения свободы и штрафу в 250 тысяч рублей.

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