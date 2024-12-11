В Подмосковье отец 10 лет развращал дочь и вел видеодневник, в котором описывал свои ощущения

В Подмосковье отец 10 лет развращал родную дочь с задержками в развитии. Это происходило, когда мать уезжала проведать бабушку в Москву.

Подробности узнал сайт mk.ru.

14-летняя дочь рассказала обо всем 37-летней матери в один из осенних дней, будучи в частном двухэтажном доме. Отец в это время находился на первом этаже. Мать сидела за швейной машинкой. Подросток рассказала, что папа – «нехороший человек». Мать поинтересовалась, что имеет в виду дочь.

Оказалось, что отец с 4 лет приставал к девочке и домогался. Это происходило, когда мать уезжала. Отец делал фотографии частей тела дочери и вел видеодневник – в нем записывал свои ощущения. Мужчина угрожал ребенку, что если дочь расскажет о происходящем, то он оставит семью без финансов.

Мать обратилась в полицию, мужчину задержали. Изъяты флэшки с видеодневниками. Будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее бывшая жена комика Славы Комиссаренко призналась, что ее отец – педофил. Отец совращал девочку в возрасте 12-13 лет.