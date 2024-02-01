В Дагестане мужчина играл с заряженным ружьем и нечаянно выстрелил в себя

В Дагестане местный житель решил проверить боеспособность заряженного ружья и нечаянно выстрелил в себя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, 36-летний мужчина пришел в гости к своему товарищу, чтобы вместе поработать по хозяйству на окраине села, где содержат скот. Двое приятелей решили взять с собой оружие для защиты от часто наведывающихся в село волков и шакалов.

Перед самым выходом россиянин захотел проверить ружье, но забыл, что оно было заряжено. В результате дагестанец нечаянно выстрелил себе под левое ребро и едва не задел пулей сердце. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

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