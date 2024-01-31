«Ребенок лежит в больнице, нельзя шевелиться»: пятиклассница сломала позвоночник на школьной горке

Пятиклассница получила тяжелую травму на горке в Саратове. Медики диагностировали у нее перелом позвоночника. Девочке предстоит провести в больнице еще минимум 21 день, передает «Взгляд-инфо».

Несовершеннолетняя пострадала в Ленинском районе города. Пятиклассница каталась на школьной горке. Во время одного из спусков она ударилась спиной, а после не смогла встать. Скорую помощь на место вызвала проходившая мимо женщина.

Пострадавшую школьницу госпитализировали. По словам ее матери, девочке пока не поставили точный диагноз. Однако известно, что у нее зафиксирован перелом второго позвонка поясничного отдела.

«Ребенок лежит в больнице, нельзя шевелиться, она на растяжке. 21 день, сказали, точно», — рассказала женщина.

Ранее в Сургуте у десятилетней девочки парализовало руку и ногу. По словам медиков, это произошло из-за насморка при ОРВИ.