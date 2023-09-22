В чулане московской квартиры спустя полгода нашли мумию пенсионера

В одной из квартир Москвы обнаружили мумифицированное тело пенсионера. Полгода мертвый старик просидел в чулане, пока его, наконец, не нашли. Подробности узнало издание mk.ru.

По данным источника, найти труп удалось благодаря инвентаризации жилья. Сотрудники, пришедшие, чтобы оценить квартиру для заселения нового муниципального работника, увидели встроенный самодельный шкаф. В нем в положении сидя находится истлевший пожилой мужчина, который раньше там проживал.

Предположительно, пенсионер скончался еще полгода назад, но никто не заметил его пропажу. На момент смерти ему было 80 лет. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование, чтобы определить, как именно умер россиянин и при каких обстоятельствах.

Ранее в Подмосковье при загадочных обстоятельствах скончался 16-летний школьник. Спортсмен и противник алкоголя и наркотиков неожиданно посреди ночи потерял сознание и забился в конвульсиях. Мать подростка сразу же вызвала медиков, но им уже не удалось реанимировать юношу.

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