Кричал и бился в конвульсиях: в Подмосковье при загадочных обстоятельствах умер школьник

В подмосковном Одинцово найден мертвым 16-летний школьник. Парень скончался в собственной квартире при странных обстоятельствах, и теперь полиции и медикам придется установить, что именно случилось с подростком.

По информации издания mk.ru, мальчику стало плохо посреди ночи. Он сильно закричал, чем привлек внимание матери, а затем потерял сознание. Когда родительница вошла в комнату, ее сын уже бился в конвульсиях. Испуганная женщина поспешила вызывать бригаду скорой помощи, но приехавшие медики уже не смогли ничего сделать. Старшеклассник скончался.

По предварительным данным, смерть школьника могла наступить из-за фибрилляции желудочков. Однако, насколько известно, юноша не употреблял ни алкоголь, ни наркотики. Более того, он вел здоровый образ жизни и занимался спортом. Что именно послужило причиной ухудшения его состояния, пока выясняется.

Ранее в Красноярске скончался восьмилетний ребенок, заразившейся неуточненной бактериальной инфекцией. Болезнь убила мальчика всего за пару дней. А начиналось все с болей в животе и рвоты.