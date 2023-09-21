В Красноярске инфекция убила восьмилетнего школьника за пару дней

В Красноярске умер 8-летний ребенок. Школьник почувствовал себя плохо 18 сентября, а уже 20-го его не стало.

Подробности сообщил сайт kp.ru.

Как рассказали изданию в прокуратуре, мальчик умер в реанимации, а причина смерти – неуточненная бактериальная инфекция.

Врачи не знают, что за инфекция убила ребенка за пару дней. Известно, что сначала мальчик жаловался на боль в животе и рвоту. На другой день повысилась температура. Педиатр назначил школьнику лечение, но оно не помогло.

Тогда несовершеннолетнего увезли в реанимацию. Однако спустя считанные часы мальчик умер.

В СМИ распространилась информация, что мальчику стало плохо после обеда в школе. Однако официальные органы опровергают эту информацию. Неизвестно, где и чем мог заразиться ребенок.

Семья, в которой он воспитывался, характеризуется положительно. Будет проведена экспертиза – она определит точную причину смерти.

Ранее сообщалось о смерти школьницы в Ростовской области. Девочка скончалась в ванне во время разговора по телефону.