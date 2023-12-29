В Чите две 13-летние школьницы ушли из дома и пропали

В Чите две 13-летние девочки ушли из дома в четверг, 28 декабря, и не вернулись. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

По данным правоохранителей, школьницы ушли из дома около 17:00 по местному времени. При этом родители заявили об их пропаже лишь после полуночи.

Уточняется, что поиски подростков проходили всю ночь, в итоге их удалось найти живыми. Предполагается, что они находились Предположительно, находились они у знакомых в селе Черново.

Ранее сообщалось, что в школе Красногорска мать велела дочери плюнуть в мальчика, а потом избила его. Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего.

Также мы писали, что в Санкт-Петербурге 48-летняя местная жительница избила нунчаками двух школьников у себя дома.