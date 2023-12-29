В одной из школ конфликт с плевками детей закончился рукоприкладством родителей

Мать заставила дочь плюнуть в мальчика, а после избила его. Скандал разгорелся в одной из школ Красногорска. Подробности истории сообщает телеканал «360».

По данным источника, все началось с ссоры между детьми. Потом поругались и взрослые. В распоряжении канала оказалось видео, которое снимала мать мальчика, пострадавшего от разъяренной родительницы другой ученицы.

Девочке сказали, что ей в спину плюнул мальчик. Она обиделась и сообщила обо всем родителям. Ее мама решила разобраться с ситуацией и назначила встречу с родителями обидчика. Они собрались в кабинете завуча.

Отмечается, что мать девочки не смогла вести спокойную беседу и говорила на повышенных тонах. Она велела дочери плюнуть обидчику в лицо, девочка послушалась. Мальчик плюнул в ответ. Женщина не выдержала и дала ему оплеуху. Все происходило на глазах у родителей и учителей.

Между родителями начался конфликт, который продолжился в коридоре. Мать мальчика снимала на видео происходящее. При этом мальчик признался, что не плевал в спину девочке. Дети помирились, а родители решили выяснить отношения в прокуратуре.

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