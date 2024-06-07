В Челябинской области подстреливший школьницу егерь заплатит 3 млн рублей. Об этом сообщает Ura.ru.

В Челябинской области судья вынес приговор 63-летнему егерю, признанному виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 9 января 2024 года он, охотясь на косулю, по ошибке ранил 17-летнюю девушку. Суд обязал его выплатить 3 млн рублей и отработать 200 часов.

«Суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ», — сообщил источник.

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