Мужчина открыл стрельбу по прохожим из автомата в Москве

В Москве неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим из автомата. Об этом пишет 360.ru.

По данным источника, ЧП произошло на улице Алексея Свиридова. Жертвой стрелка стал один человек. В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции, однако стрелявший пока не задержан. Движение машин на участке временно перекрыли.

Telegram-канал SHOT пишет, что инцидент был заказным убийством. Столичная прокуратура взяла принятие решения о возбуждении дела под свой контроль.

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Также сообщалось, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга у хоккеиста отняли рюкзак с 9,7 млн рублей.