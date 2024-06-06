Российский школьник случайно прострелил голову девятилетнему товарищу

В Бабаюртовском районе Дагестана школьник стащил из дома ружье и случайно выстрелил в друга. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, ЧП произошло на окраине дагестанского села в Бабаюртовском районе, несовершеннолетний украл из дома охотничье ружье отца. Мальчик показывал оружие сверстникам и случайно задел курок, вследствие чего пуля попала в голову его девятилетнему товарищу.

Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии в районную больницу, через некоторое время его перевели в отделение нейрохирургии в Махачкале. В настоящий момент устанавливаются детали случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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