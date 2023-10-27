В Челябинской области подросток впал в кому и умер после тренировки по борьбе

Ученик девятого класса впал в кому и умер после тренировки по борьбе. Трагедия произошла в городе Карталы Челябинской области.

16-летний юноша пришел домой поздно вечером после тренировки. Ученик занимался грэпплингом (вид спортивного единоборства — прим.ред). Дома юноша потерял сознание, и родители сразу же вызвали скорую помощь. Юного спортсмена госпитализировали с комой. Спасти парня не удалось — он умер спустя несколько часов, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В секции, где занимался юноша, заявили, что он никаких ударов не получал, поскольку их не отрабатывают на тренировках. Конфликтов и драк с другими спортсменами также не было.

Точную причину смерти установят судмедэксперты. Возбуждено уголовное «Причинение смерти по неосторожности».

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