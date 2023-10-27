Попал под две электрички и лишился ног: 16-летний юноша умер от травм в больнице

Стало известно о смерти подростка, который попал под две электрички и лишился ног в Химках. Об этом журналистам издания «Подмосковье сегодня» рассказали кураторы, собиравшие деньги на лечение мальчика.

Госпитализированный юноша находился в медицинском учреждении с 19 октября. Сегодня, 27 октября, стало известно, что у несовершеннолетнего пациента остановилось сердце. Врачи проводили реанимационные мероприятия больше часа, однако спасти мальчика не удалось. В настоящий момент решается вопрос о проведении похорон школьника.

Юноша попал под поезд при попытке перебежать железнодорожные пути. В результате случившегося он получил многочисленные травмы, а также лишился ног. По факту травмирования несовершеннолетнего было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка выясняют обстоятельства трагичного случая.

Ранее в Саратовской области семилетний ребенок погиб после того, как поиграл с фломастером. Мальчик случайно проглотил колпачок.